Eros Ramazzotti: il brano “Ama”, l'album “Battito infinito” e il world tour

Eros ha commentato: “Ho pensato a questi concerti per festeggiare al meglio le nuove canzoni che stanno per uscire. In ognuna di queste serate ci sarà una piccola parte di me e della mia storia. Non vedo l’ora di riabbracciare i miei fan di tutto il mondo perché credo che questo sia il modo migliore per affrontare questo momento complesso e ricominciare a fare musica. Insieme”. In scaletta non mancheranno “Ama”, il disco “Battito infinito”, così come i brani storici che hanno contribuito al successo dell'artista. Dopo la première tra Siviglia, Agrigento, Verona, Atene e Caesarea, il Word Tour partirà il 30 ottobre da Los Angeles, con la prima parte tra Nord, Centro e Sud America, per poi arrivare in Europa da febbraio a maggio 2023 con 10 date italiane.