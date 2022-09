Per questo nuovo progetto, il cantautore dei record con oltre 70 milioni di dischi venduti in tutto il mondo 2 più di 2 miliardi di ascolti in 35 anni di carriera, ha scelto di collaborare con autori di spicco del panorama musicale italiano e musicisti internazionali del calibro di Michael Landau alla chitarra e Keith Carlock, già batterista di Sting e James Taylor.