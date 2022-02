Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, il bacio che sta facendo sognare gli italiani

Michelle Hunziker ha invitato Eros Ramazzotti per la prima puntata della sua nuova trasmissione “Michelle impossible”. Eros ha accettato di buon grado riformando per qualche attimo una delle coppie più amate dagli italiani. I genitori di Aurora, che stava assistendo allo show in tv, hanno confermato che sono ottimi amici, respingendo qualche gossip che raccontava di un clamoroso ritorno di fiamma. “Amo la vita, quella libera dai pregiudizi, dalle invidie, quella vita fatta così, quella vita come Steve Vasco Mcqueen”, ha scritto Eros in una Storia di Instagram.