Eros Ramazzotti è l'attesissimo super ospite del Festival di Sanremo 2024

Proprio oggi (lunedì 15), è stato annunciato un altro ospite amato internazionalmente, ossia Russell Crowe, che torna all'Ariston a distanza di 23 anni dall'ultima volta. Come ha spiegato Amadeus, l'attore e musicista neozelandese si esibirà con la sua band in un pezzo blues, per poi partecipare attivamente alla terza serata del Festival. L'organizzazione si è riuscita a incastrare alla perfezione con le esigenze dell'attore, che terminerà di girare il suo ultimo film in Australia il 6 febbraio. Quasi certamente, anche per questo lungometraggio, Crowe sarà doppiato da Luca Ward, come già accaduto per la maggior parte dei lavori del divo: "Il Gladiatore", "Cindarella Man", "Un'ottima annata" e "La mummia", ne sono alcuni esempi.