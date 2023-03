Eros Ramazzotti e il bacio con la nuova fidanzata: “Auguri amore mio”

Nei prossimi giorni, i live di Eros arriveranno anche in Italia. Al Mediolanum Forum di Assago (Milano) sono in programma 4 attesissime date (14, 15, 17, 18 marzo). Dopo qualche altro appuntamento in giro per l'Europa, il “Battito Infinito – World Tour” farà tappa nelle prossime settimane anche a Torino (25 marzo), Firenze (4 aprile), Roma (7 aprile), Eboli (11 aprile) e Jesolo (28 aprile).