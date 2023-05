Eros Ramazzotti dice addio a Tina Turner: “Ti sarò sempre riconoscente”

Eros Ramazzotti è forse l’artista italiano più titolato a ricordare Tina Turner, scomparsa all’età di 83 anni dopo una lunga malattia. Eros ha collaborato con lei in “Cose delle vita”, un pezzo che Ramazzotti aveva già inciso nel 1993 salvo voi farne una versione con la cantante americana 4 anni più tardi. Il loro duetto si chiama “Cose della vita”, col sottotitolo “Can't stop thinking of you” (Non posso smettere di pensarti), e ha ottenuto un successo incredibile, entrando in classifica in 13 Paesi del mondo.