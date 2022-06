Eros Ramazzotti con Michelle Hunziker e la figlia Aurora in Ama: il video

“Ama”, il disco “Battito Infinito”, così come i brani storici che hanno contribuito al successo di Eros, comporranno la scaletta del World Tour che – dopo la première tra Siviglia, Agrigento, Verona, Atene e Caesarea – partirà il 30 ottobre 2022 da Los Angeles per 60 date in tutto il mondo: la prima parte tra Nord, Centro e Sud America, per poi arrivare in Europa da febbraio a maggio 2023 con 10 date italiane. I biglietti per la tournée sono in vendita online da oggi, giovedì 23 giugno.