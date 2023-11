Eros Ramazzotti con la sua Dalila, davanti al murale dedicato a lui: la foto

Ora che Eros Ramazzotti ha fatto ritorno a Roma, non poteva non passare di qui, per mostrare alla sua Dalila la gigantesca opera realizzata in suo onore nel 2020: “Grazie amici miei, uno dei regali più belli che abbia ricevuto”, ha commentato il cantautore postando uno scatto con il murale alle sue spalle, mentre tiene in braccio la compagna.