Eros Ramazzotti a Sanremo 2024: 40 anni dopo, quella “terra” è ancora “promessa”

Amadeus ricorda la genuinità con cui Ramazzotti si presentò in gara nel 1984: non si aspettava nulla, al punto che non aveva prenotato l’albergo nemmeno per tutta la settimana. “Abbiamo dormito in 10 in una stanza”, ricorda, omaggiando anche i genitori: “Devo ringraziare soprattutto mio padre, che mi ha sempre dato la voglia e la spinta, non mi ha mai chiuso le porte. Come ha detto Sinner, i genitori devono spingere i propri figli a provarci”.