Eros Ramazzotti a Milano dedica il live ai figli, a Pino, Gianluca e Sinisa

Da 20 anni a questa parte "Un'emozione per sempre" (2003) è un duetto continuo con il pubblico, che nelle prime file abbraccia letteralmente l'artista. Per far rivivere i feat con Cher in “Più che puoi” e con Anastacia in “I Belong to You” ci sono le coriste d'eccezione Monica Hill, ex Amici, e Roberta Gea Gentile. A sorpresa il gospel capitanato dall'incredibile voce del batterista Eric Moore - “Il problema con lui è che a ogni concerto dobbiamo cambiare la batteria perché la sfascia!” - introduce “Stella Gemella” che brilla tra i pianeti sullo sfondo, con l'assolo elettrico di Eros che suggella anche l'inno “Se bastasse una canzone”.