Ermal Meta: il video sul Covid e sul tour rinviato. I fan: “Mai solo”

“Sono ancora positivo al Covid”, spiega Ermal Meta nel videomessaggio, “E non avrei modo di fare le prove, come è successo nelle settimane precedenti, visto che anche altri collaboratori del tour hanno avuto il virus. Si è creato un insieme di ritardi che non mi ha permesso di fare il lavoro prefissato per la tournée che avevo immaginato. Mi rendo conto che non è una bella notizia, sono terribilmente dispiaciuto dal profondo del cuore e anche inc… in egual misura. Abbiamo provato a spostare il tour di un mese ma non è possibile, le location non sono disponibili per le nostre 24-25 date. Mi sento davvero molto male ma non c’è una soluzione in questo momento. Con la massima onestà e trasparenza vi prometto che quest’estate cercherò di essere in giro e fare più concerti possibili, perchè io sinceramente non ce la faccio più, sono in una forte crisi di astinenza da concerti e da contatto con la gente, ho voglia di stare in mezzo a voi e di cantare. Senza di voi non ha senso, non funziona. Sto comunque lavorando tanto, sto scrivendo, sto cercando di conservare dentro di me intatta quella magia che avevo preparato per farvela ascoltare dal vivo in questo tour. Scusatemi ancora”.