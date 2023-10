Emma: il suo “Souvenir” è il disco più venduto e lei scoppia in lacrime

“Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutata a realizzare questa meraviglia! Sono senza parole… Vi amo infinitamente”, ha commentato Emma. “Souvenir se lo merita!!! Tutti lo meritiamo!”, ha anche aggiunto. “Tu lo meriti”, è la risposta di Francesca Michielin, in mezzo alla valanga di commenti di queste ore, mentre anche l’amica Elisa ha esultato per il nuovo successo della sua “brownina”, come l’ha teneramente soprannominata.