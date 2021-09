Elodie, “Vertigine”: il backstage con Elisa e il visual video senza veli

Nel video-backstage, girato a luglio in Val di Chiana (Toscana), sono riassunte tutte le fasi che hanno portato alla sua nascita: dal lavoro sul testo con Davide Petrella all'interpretazione al pianoforte con Dario Faini, in arte Dardust, fino alle prove davanti al microfono insieme a Elisa. “Secondo me spacca proprio tanto”, afferma soddisfattissima Elodie.