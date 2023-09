Elodie si mette letteralmente a nudo per “A fari spenti”: guarda il video sexy!

Già nell’anteprima del videoclip, pubblicata sui social per lanciare il brano, Elodie è apparsa completamente nuda, con i soli capelli a coprire il seno e una mano a coprire le parti intime. Nel filmato, diretto dai Morelli Brothers, la cantante è protagonista anche di una corsa a perdifiato e di un sensuale bagno mentre, immersa in acqua sopra un telo, mette in mostra il nuovo colore degli occhi e il suo fisico.