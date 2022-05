Elodie live: Milano, l’Arena di Verona con Elisa e lo stadio con Gianna

Ma non è finita qui, perché in questi giorni è trapelato che Elodie farà alcune importanti e prestigiose apparizioni. Ad esempio sarà ospite dell’amica Elisa, con la quale ha collaborato per canzoni come “Bagno a mezzanotte” e “Vertigine”: la collega ha un tris di concerti fissati per il 28 (già sold out), 30 e 31 maggio 2022. Elisa ha condiviso sui social un video in cui ascolta in studio proprio "Bagno a mezzanotte", taggando Elodie che le ha risposto: "Ci vediamo in Arena".