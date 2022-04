Comincia il conto alla rovescia per l’evento unico in cui la rocker di Siena scatenerà ancora una volta tutta l’energia di una vera e inedita “Gianna da stadio”. Le prevendite dei biglietti sono disponibili online e nei circuiti di prevendita abituali. I nomi appena svelati richiamano subito alla mente i duetti con Coez in "Motivo", con Rosa Chemical in "Benedetto l'inferno" per il progetto del produce Canova e con Enrico Nigiotti in "Complici".