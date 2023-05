“Grazie”, è il semplice commento che Elodie ha scelto per condividere una carrellata di foto scattate nella sua festa di compleanno. La cantante compie oggi (mercoledì 3 maggio) 33 anni e, per l’occasione, ha voluto attorno sé la sua famiglia e i suoi amici. Non poteva mancare il fidanzato Andrea Iannone, con un bacio a favore di camera che potete vedere in alto e che ha già fatto innamorare i fan.