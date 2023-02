Elodie: "Sono una clubbara, la discoteca è una maestra di vita". Video

I brani del disco sono ballabili ed elettronici, con riferimenti diretti al mondo dei locali e della dance, come nella traccia “Strobo”: “Io sono stata una 'clubbara': si può dire? Non so come si dice, però comunque ho cominciato ad andare in discoteca molto presto, a 14-15 anni, fino a qualche anno fa, adesso un po' meno. Però è sempre stato un ambiente dove mi sono liberata, ho ballato sempre tanto, poi comunque ho lavorato nei locali per tanti anni (anche come cubista, ndr) e la discoteca è stata per me un po' una maestra di vita: impari a conoscere le persone, a capire qual è il flow. Per assurdo la pista ha un'anima: se riesci a capire bene qual è il flow, è come se riesci a ballare con tutti, è bellissimo”.