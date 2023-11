Elodie canta e balla al Forum di Milano: il suo è un autentico Show

La parte centrale dello show, con 6 pezzi uno dietro l’altro dedicati al clubtape “Red Light”, trasforma il palazzetto in un grande dancefloor che spinge a scatenarsi e, allo stesso tempo, fermarsi ad ammirare Elodie: la cantante, infatti, si muove attorno a un palo da pole dance, da sola e insieme ai suoi ballerini, in un momento che vuole essere anche l’esaltazione della libertà. “ELLE COME LA MIA LIBERTÀ” è anche la significativa frase, tratta proprio da “Elle”, che giganteggia sullo schermo, dopo una serie di preoccupanti dati che, tra guerre, migrazioni, disparità di genere e inaccessibilità all’istruzione, dimostrano come la libertà sia ancora ben lontana in varie parti del mondo. Per questo motivo, grazie alla vendita della maglietta dedicata, l’Elodie Show 2023 è legato anche all’organizzazione internazionale (RED), per porre fine alle ingiustizie, difendere le donne e le ragazze e rendere accessibili a tutti i trattamenti per le malattie prevenibili.