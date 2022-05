NUOVO ALBUM. Elodie Di Patrizi sta preparando il suo nuovo album, in uscita nel 2022, e per ora non si sbottona: “Il mio nuovo album è ancora in fase di scrittura, non ho ancora una data di uscita e non posso neanche dirlo in realtà, è meglio dirlo nel momento giusto, ancora non lo so” racconta davanti alle nostre telecamere con il Duomo alle sue spalle.