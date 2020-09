A pochi giorni dal via, i concerti di settembre di Elisa sono quasi tutti sold out. La cantante, quindi, ha aggiunto un nuovo appuntamento a ottobre che chiuderà il tour organizzato per aiutare tutti i lavoratori della musica che la accompagnano nei live.

“Grazie di cuore per questa risposta bellissima, cinque concerti sono già sold out”, ha annunciato l'artista. Per quanto riguarda il mese di settembre, restano biglietti solo per la tappa del 26 a Forte dei Marmi (Lucca).

Così, Elisa ha deciso di allungare ancora il calendario del tour: “Si aggiunge la settima e ultima data, a Udine, nel mio Friuli, la mia terra, il 3 ottobre”, ha scritto sui social, dove ha anche specificato: “Il concerto si terrà nel pomeriggio, alle 17.00, per godere delle temperature non ancora troppo fredde, essendo sempre rigorosamente all’aperto per garantire al nostro pubblico maggiore sicurezza”.

I biglietti per la data di Udine saranno in vendita dalle ore 10.00 di domani, sabato 12 settembre.

Sarà proprio il nuovo appuntamento friulano a chiudere questa “piccola e inaspettata” tournée: Elisa, infatti, ha deciso di tornare dal vivo alla fine dell'estate per aiutare la sua “famiglia sulle ruote”, ovvero tutte quelle persone che lavorano con lei nell'organizzazione dei concerti in giro per l'Italia e non solo.

“Ma vi dico la verità... Sono proprio felice di tornare sul palco a prendermi quell’energia buona che esce da tutti noi e voi quando siamo insieme”, ha aggiunto l'artista rivolgendosi ai fan. “Non vedo l’ora... E cercheremo il più possibile di farvi sentire le canzoni che state aspettando di cantare”.

Elisa, nei giorni scorsi, ha dato un assaggio della sua musica live esibendosi all'Arena di Verona in occasione dei Seat Music Awards 2020: Radio Italia ha seguito l'evento nelle vesti di radio ufficiale.