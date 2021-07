Elisa e la danza: “Ballo da sempre, a 43 anni non voglio più nascondermi”

“Ballo per me. Da tutta la vita”. A rivelarlo, un po’ a sorpresa sui social, è Elisa, che ha aspettato 43 anni per mostrare a tutti la passione che ama portare avanti da sempre. Dietro la sua confessione, però, c’è anche un importante messaggio che invita alla libertà personale, contro ogni paura che rischia di frenarci.