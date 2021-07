Elisa sui social: “Vi faccio una canzoncina...”. E canta per Levante

Elisa torna a cantare per i social e... per Levante. L’artista aveva promesso che, presto, avrebbe fatto ascoltare ai suoi follower una nuova “canzoncina”, tra quelle del suo repertorio o di quello di altri artisti. Alla fine, la scelta è ricaduta sulla sua storica “Rainbow”, come aveva chiesto proprio Levante: “Mi fai piangere, avevo 14 anni”, risponde lei.