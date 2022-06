Elisa dice la sua dopo il crollo del tetto del palco a Bassano

Il “Back To The Future Live Tour” di Elisa sarebbe dovuto partire il 28 giugno da Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Un improvviso crollo della tettoia dello stage ha ovviamente fatto slittare il live, oltre a provocare il ferimento di due tecnici. “Nessuno dei lavoratori si è fatto gravemente male. Mi dispiace molto per tutte le persone che sarebbero dovute venire al concerto”, ha spiegato l’artista. La data sarà recuperata il 3 agosto.