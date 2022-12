Elisa: a Sanremo 2022 avrebbe potuto cantare “Come te nessuno mai”

“Come te nessuno mai” è nata a novembre 2020, in pieno lockdown. “Era tutto alterato, ma ci siamo aggrappati alla musica, come pazzi”, ha ricordato l’artista che si è avvalsa per l’arrangiamento del marito Andrea Rigonat e di Patrick Warren. “Io e Patrick cercavamo un codice, poche note, che tornassero sempre come un mantra. Mi ricordo che a un certo punto non so se a me o a lui è venuta l’idea di ispirarci al mondo del tema di Twin Peaks, di Angelo Badalamenti. La grande musica ispira sempre altra musica”, ha concluso Elisa.