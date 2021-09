Quest’anno, nella giuria di “Italia’s Got Talent”, ci sarà una new entry. Si tratta di Elio, musicista e scrittore che ha registrato 10 dischi come cantante del gruppo Elio e Le Storie Tese, amatissimo dal pubblico anche come personaggio televisivo. L’artista si aggiungerà al team rodato dei confermatissimi Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano per scovare i migliori talenti del nostro Paese.