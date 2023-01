Ecco la nuova maglia della Nazionale. Il video con Blanco e Donnarumma

Il design di gran parte della collezione delle nuove maglie è ispirato al, elemento naturale, geografico e culturale che rappresenta l’Italia. Il kit “Home”, a base azzurra come da tradizione, riproduce in maniera integrata l’ispirazione al marmo su tutta la maglia e i pantaloncini di gioco, un elemento replicato sul tessuto attraverso un lavoro manuale, in cui convivono la tradizione artigiana nella cura della materia prima e tecniche di alta innovazione. Oltre all’esclusivo pattern, sul kit “Home” sono presenti altri riferimenti alla cultura italiana, come i dettagli del Tricolore inseriti delicatamente sulle spalle: a ognuna delle tre strisce adidas, è stata inserita un’elegante bordatura che ricrea i colori della bandiera italiana. Il Tricolore è inoltre presente anche sui fianchi e sulla bordatura della maglia. Sulla parte posteriore del collo è riportata infine la scritta “Italia”, interamente personalizzata con un richiamo alle incisioni romane, stesso approccio utilizzato nel lettering dei nomi dei calciatori e nel numbering delle maglie. Le maniche e il colletto sono arricchite di delicati ma incisivi dettagli dorati, che impreziosiscono il kit, a ricordare i successi delle Nazionali Azzurre. Il nuovo logo scudetto delle Nazionali , ufficializzato nei giorni scorsi, e il logo adidas, sono termo-applicati e posizionati frontalmente al centro all’altezza del petto. Anche il kit “Away” è profondamente ispirato al marmo, che ritorna in maniera forte grazie alla base chiara: il colore predominante è “off-white”, con un preciso riferimento alla materia prima che caratterizza tutto il kit, impreziosito dalla grafica con venature blue navy e oro. Anche sul kit “Away” ritroviamo gli stessi dettagli della maglia home, come il tricolore sulle tre strisce adidas e la scritta “Italia”.