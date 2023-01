Nuovo scudetto e identità sonora per le Nazionali Italiane di calcio

È questo il claim che accompagna innanzitutto il nuovo scudetto, i cui valori nascono dai trionfi della Nazionale maschile: il desiderio, come quello che ha portato gli Azzurri alla vittoria nel Mondiale del 2006; la fiducia, come quella di un allenatore e di un gruppo protagonista del trionfo all’Europeo 2020; lo stupore, come quello unanime per il “cucchiaio” di Totti nel 2000; e infine la gioia, quella di un intero Paese in festa, come ogni volta che gli Azzurri alzano al cielo una coppa. Le stesse emozioni sono state declinate sui profili social delle Nazionali Femminili, caratterizzate da oggi dalla stessa immagine, realizzata da Independent Ideas, simbolo del Paese ed espressione dei sentimenti e della passione di tutti i tifosi italiani.