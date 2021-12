Ecco il regalo di Negramaro, Bocelli, Elisa & C. per Caterina Caselli

"Ho ascoltato per la prima volta in versione Atmos '100 minuti per te' nello studio dell'ingegnere del suono Pino Pischetola", racconta Caterina Caselli, "Che brividi sentirsi immersi, avvolti dalle canzoni che ho cantato tante e tante volte nei locali di tutta Italia. Mentre ascolti la tua voce che troneggia al centro, tutto intorno i suoni dei vari strumenti accompagnano il brano… tutto è così nitido! Senti il basso che rimbomba nello stomaco, la batteria che sembra ti suoni accanto e quasi canta insieme a te, i violini che suonano avvolgendoti e girando intorno e sopra di te, la chitarra alla tua sinistra. E’ come stare sul palco a cantare dal vivo, un’esperienza inimmaginabile che consiglio vivamente a tutti. Ringrazio di cuore chi ha voluto farmi questo regalo. Una gran bella sorpresa davvero. Troverete nella raccolta anche l’ inedito “Solo per te“, scritta da Giuliano Sangiorgi, che ho interpretato per la prima volta dedicandolo ad ognuno di voi. Ascoltatelo in Audio Spaziale, sdraiati sul letto e fatevi trasportare. Non ve ne pentirete!".