Sangiorgi, Madame e Sangiovanni a Roma per il film su Caterina Caselli

Tra gli storici artisti prodotti dalla Sugar ci sono da sempre i Negramaro: Giuliano Sangiorgi ha cantato in una clip “Nessuno mi può giudicare”, storica canzone interpretata da Caterina Caselli, e ha annunciato la sua partecipazione all'anteprima di oggi “per rendere omaggio al caschetto d'oro più grande dell'universo”, così come veniva chiamata la cantante per via del suo look.