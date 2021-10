È ufficiale: Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Mika conduttore?

La candidatura presentata in estate dalla sindaca di Torino Chiara Appendino è stata preferita a quella di città come Milano, Bologna, Rimini e Pesaro, anche grazie alla disponibilità di un budget da 7 milioni di euro e al prestigio ottenuto tramite le ATP Finals, che a novembre porteranno i migliori tennisti al mondo per la prima volta in Italia e sotto la Mole Antonelliana in particolare.