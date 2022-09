E’ ufficiale: Eros Ramazzotti sarà nonno. La conferma di Aurora

La notizia ufficiale che Eros Ramazzotti diventerà nonno per la prima volta è arrivata dopo pochi giorni dall’uscita del nuovo album “Battito infinito” e mentre l’artista è impegnato con la sua “World Tour Premiére”, un’anteprima del tour mondiale che vede Radio Italia solomusicaitaliana in veste di radio ufficiale: questa sera (venerdì 23 settembre) e domani sera sono in programma gli ultimi due concerti all’Arena di Verona.