È ufficiale, Cesare Cremonini super-ospite del Festival di Sanremo 2022

Non sappiamo ancora in quale serata del Festival, tra l’1 e il 5 febbraio, il cantautore sarà super-ospite. Sappiamo però che, per la sua prima volta in assoluto sul palco del Teatro Ariston, Cesare Cremonini regalerà al pubblico una performance inedita per celebrare 20 anni di canzoni. L’ultima, in ordine cronologico, è “Colibrì”, il successo che anticipa il prossimo e attesissimo album “La ragazza del futuro” in uscita il 25 febbraio.