Amadeus svela le cinque co-conduttrici del Festival di Sanremo

Durante la prima serata, ci sarà Ornella Muti che Amadeus ha definito “una vera icona del cinema italiano, con più di 90 film all'attivo con i più grandi registi”. Il mercoledì toccherà alla giovane attrice Lorena Cesarini, conosciuta anche per aver recitato nella serie “Suburra”, mentre giovedì sarà il turno di Drusilla Foer, interprete di teatro e di cinema dietro alla quale si cela in realtà l'attore Gianluca Gori, che l’ha inventata.