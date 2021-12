E’ di Marco Masini la canzone che ha vinto lo Zecchino d’Oro 2021

Intanto prosegue il tour teatrale di Marco Masini (qui ritratto nella foto di Stefania Brovetto), che vede Radio Italia in veste di radio ufficiale: dopo le tappe di Brescia e Zurigo, i concerti riprenderanno con due date in Belgio giovedì 9 dicembre a Mons e venerdì 10 a Liegi per poi tornare in Italia il 13 e il 14 al Teatro Arcimboldi di Milano. La prima data milanese è sold out, mentre sono disponibili alcuni biglietti per la seconda.