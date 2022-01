Marracash ha ottenuto anche il doppio Disco di Platino per il singolo “Niente canzoni d’amore” feat. Federica Abbate, il primo Platino per “Non sono Marra (La pelle)” in duetto con Mahmood e il Disco d’Oro per “Cosplayer”. Anche Irama ha festeggiato il doppio Platino per il singolo “Melodia proibita” e sono Disco di Platino anche “Maleducata” di Achille Lauro e “La più bella” di Mecna & Coco. Sono stati invece certificati Oro il duetto di Sangiovanni e Madame “Perso nel buio” e l’ultimo singolo di Marco Mengoni “Cambia un uomo”.