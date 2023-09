Le certificazioni della settimana proseguono con altre tre collaborazioni: il terzo Disco di Platino per “Disco Paradise”, il successo estivo di Fedez realizzato insieme ad Annalisa e agli Articolo 31, il secondo Disco di Platino per “Fragole” di Achille Lauro e Rose Villain e il primo Disco di Platino di “Un altro mondo”, il primo pezzo in italiano di Merk & Kremont che vede la partecipazione di Tananai e Marracash.