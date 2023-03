Diodato: “Un altro Eurovision? Sarei contento perché avrei rivinto Sanremo...”

Quindi per il futuro chissà, il presente invece si chiama “Così speciale” ed è l’album che ha portato a Radio Italia Live e che farà viaggiare in tour, in Italia e all’estero, a partire dal 15 aprile. In questi mesi, il lavoro sul disco è andato avanti in maniera silenziosa perché Diodato non è un tipo da spoiler. “Sono molto geloso delle cose a cui sto lavorando. Più che gelosia, forse è anche un po’ di timore perché, fin quando non sono davvero convinto dei brani e non li sento vibrare nel modo giusto, non mi piace tanto farli ascoltare. Però in questi mesi mi sono lasciato un po’ più andare e ho chiesto a degli amici molto molto vicini di ascoltare alcune cose. Roberto Baggio? Non gli ho ancora mandato Così Speciale ma lo farò presto perché lui è davvero così speciale”. Diodato aveva firmato “L’uomo dietro il campione” per il film “Il Divin Codino” che ripercorre la carriera di Baggio.