Diodato sempre più internazionale: le date del nuovo tour in Brasile

In attesa di partire per il Brasile, Diodato è ancora in Italia. Passando da Bologna, ha passato un po' di tempo con Cesare Cremonini, che ha fatto gli onori di casa. Evidentemente, Diodato si è trovato molto bene e sui social ha commentato: “È un po' che penso che forse dovrei passare più tempo a Bologna. Cesare stasera mi ha quasi convinto a trovare casa”.