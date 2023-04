Diodato: Occhiali da sole è il suo nuovo singolo

In Occhiali da sole, Diodato racconta l’inevitabile scontro tra le nostre proiezioni e quelle delle persone che amiamo e che abbiamo attorno. “Se il sole delle sfavillanti vite altrui sembra splendere tanto forte da poter far male, un paio di occhiali da sole possono tornare utili”, recita il comunicato stampa. Rappresenta tutte quelle domande a cui forse noi non riusciremo mai a dare una risposta. A proposito di questo, durante il release party di Così speciale, l’artista ha raccontato che a lui viene spesso chiesto: “Quando ti sistemi?”.