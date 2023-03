Diodato: il party a Milano per l’uscita del nuovo album Così speciale. VIDEO

Diodato ha concluso con Che casino, il brano in cui ha sperimentato di più, e Vieni a ridere di me, definito scherzosamente “all’Antonio” perché è lento e “soft”. Quest’ultimo è nato a Roma, così come altre canzoni dell’album. “Nel disco c’è tanto di Roma e di persone con cui ho vissuto per 9 mesi, come in una comune”. Diodato ha infatti trascorso 9 mesi nella Capitale, vivendo insieme ad altri. Nonostante fosse quasi sempre in compagnia, ha scritto Vieni a ridere di me in un momento di solitudine nel quale desiderava la compagnia di qualcuno (o forse di qualcuna).