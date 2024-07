Diodato, il nuovo singolo “Molto amore” nato durante il tour in Brasile

Rientrato in Italia dal Brasile, Diodato ha dato il via da Roma al nuovo tour estivo, che precede quello in autunno nei teatri. Nel frattempo, il cantautore ha portato a casa l'ennesimo premio della sua carriera. Dopo aver trionfato ai David di Donatello, il suo brano “La mia terra” composto per il film “Palazzina Laf” ha vinto anche ai Nastri D'Argento come miglior canzone originale, bissando il successo del 2020 con “Che vita meravigliosa”.