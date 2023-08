Diodato: il regalo per il compleanno è il nuovo singolo “Ci vorebbe un miracolo”

Le sorprese non finiscono qui: Diodato ha fatto uscire anche il videoclip del brano, un progetto che ha seguito in prima persona, firmando la regia insieme a Pier Francesco Cari. Nel video, il cantautore ha voluto raccontare da vicino l'umanità di questi tempi moderni, in cui ognuno sente di dover dire la sua e dove spesso l’arroganza, l’egoismo e la mancanza di empatia fanno da padroni.