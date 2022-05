Diodato: dopo l’Eurovision, un tour per portare la sua musica in tutta Europa

“Ho sempre chiesto alla musica di portarmi in giro, di farmi viaggiare il più possibile”, scrive Diodato sul suo profilo Instagram. “Ieri ogni emozione ha viaggiato attraverso le immagini trasmesse in diretta dall’ESC ma da settembre potremo incontrarci dal vivo in tante città europee”, prosegue svelando così il calendario dei prossimi concerti in tutto il continente.