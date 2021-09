Diodato: “Bisogna tornare a vivere. l concerti fanno bene all'anima”

Il 16 ottobre accadrà una cosa molto bella: ritirerai il Premio Pierangelo Bertoli “Per Dirti t'Amo”, perché canti l’amore universale... “Non so come mi sia successo. Mi fa piacere. Che dire? Io non so mai cosa dire davanti ai premi. Per tanti anni non ho mai avuto un premio, in questi ultimi 2-3 anni ho recuperato. Sono contento, felice e onorato di prendere un premio così importante. La cosa più bella è ricevere affetto dalla gente, dal pubblico. Torno all'Arena, e poi non ne parlo più, ma lì ho davvero sentito una connessione fortissima. Con la musica cerco di mescolarmi agli altri e di creare ponti”