Radio Italia solomusicaitaliana aderisce all’appello #SalviamoLaMusicaLive

L’appello “Salviamo la musica live”, cui aderisce Radio Italia solomusicaitaliana, ha riunito oggi artisti, produttori di eventi e associazioni di categoria allo Stadio di San Siro a Milano per una conferenza stampa - un caso unico nel suo genere - di lancio della campagna e per presentare le proposte rivolte al Governo allo scopo di uscire dal grave stallo in cui versa tutto il settore degli spettacoli in Italia da ormai quasi due anni, chiedendo in primis il ripristino delle capienze al 100% con Green Pass e mascherine, senza distanziamento: "Presidente Draghi, aiuto. Siamo stati 'zitti e buoni' ma ora dateci la possibilità di ripartire". Se queste condizioni non si realizzeranno, ad esempio con capienze all'80%, verrà attuato un piano b che trasformerà le venue in "case di vaccinati e immunizzati".