Dieci anni senza Enzo Jannacci: Vasco Rossi, J-Ax e Pozzetto lo ricordano

Tra i primi a ricordarlo c’è Vasco Rossi che ha cantato con lui “Vita spericolata” in una delle sue trasmissioni e ha scritto: “10 anni senza Jannacci. Per me è uno dei più grandi artisti italiani di tutti i tempi… Sono cresciuto con le sue canzoni, con i suoi dischi in dialetto. ‘Siamo solo noi’ non l’avrei scritta senza ‘Quelli che’ di Enzo Jannacci che era un testo aperto. Lo mettevo in radio già nel 1976. Era geniale, troppo avanti”.