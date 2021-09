Deddy: la sessione in studio con Giuliano Sangiorgi e i firmacopie

Dopo la pubblicazione de “Il Cielo Contromano su Giove”, Deddy incontrerà i fan in giro per l’Italia per i firmacopie. L’instore tour prevede già dieci appuntamenti, tutti in ottobre: l’8 a Milano, il 9 a Roma, il 10 a Torino, l’11 a Varese, il 12 a Bari e a Lecce, il 13 a Napoli, il 14 ancora a Roma e il 15 a Firenze e a Lucca.