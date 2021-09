Deddy: la riedizione dell’album con sette nuove canzoni

“Il Cielo Contromano su Giove” conterrà anche il nuovo singolo di Deddy “Pensa a te” e sarà disponibile anche in un’esclusiva versione in Cd autografata, che si può ordinare online. Questa è la tracklist completa del disco, i primi sette brani sono quelli nuovi: 1. “Giove” 2. “Pensa a te” 3. “Mentre ti spoglio” 4. “Occhi verdi” 5. “Tu non passi mai” 6. “Cenere” 7. “Piccoli Brividi” 8. “La prima estate” 9. “Il cielo contromano” 10. “0 passi” 11. “Ancora in due” 12. “Come mai” 13. “Parole a caso” 14. “Buonanotte”.