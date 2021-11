Deddy, il cantante che guarda Shrek e cucina il polpettone della nonna

Qual è, a un anno di distanza dalla sua entrata ad Amici, il suo consiglio per i ragazzi che stanno iniziando adesso lo stesso percorso? “Apprendere il più possibile, perché sono in mano a professionisti che vogliono il loro meglio e li vogliono far crescere”, dice ai nostri microfoni. Anche per questo motivo, oggi ha un messaggio speciale per quel vecchio cliente, quando lui faceva ancora il parrucchiere, e per quel collega che lo hanno spinto a provare la strada del talent di Maria De Filippi: “Grazie che me lo avete detto!”, esclama con un grande sorriso. “Perché da lì, ho iniziato a pensare e ripensare e ripensare e mi son detto: 'Io la candidatura la mando... Poi come va, va!'”.